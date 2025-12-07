Video
video cùng chuyên mục

Quạ cho thấy sự thông minh đáng kinh ngạc

Đoạn video dưới đây đã cho thấy trí thông minh của quạ khi con vật biết cách sắp xếp những chiếc bánh quy để có thể ngoạm hết tất cả vào mỏ của mình.
