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PPA Tour Hanoi Cup trao giải cho VĐV cạnh nhà vệ sinh

Nhiều vận động viên tham dự PPA Tour Hanoi Cup 2026 tỏ ra bức xúc vì Ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp trong công tác trao giải.
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