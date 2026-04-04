PPA Hanoi Cup: VĐV ngỡ ngàng khi phải nhận huy chương cạnh nhà vệ sinh

Giải đấu PPA Tour Hanoi Cup 2026 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình được người hâm mộ kỳ vọng là ngày hội lớn cho cả giới chuyên nghiệp lẫn người chơi phong trào. Tuy nhiên, những hình ảnh về khu vực trao huy chương cho các nội dung Newbie và Amateur đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự tôn trọng của Ban tổ chức dành cho người tham gia.

PPA Tour Hanoi Cup trao giải cho VĐV cạnh nhà vệ sinh

Với bất kỳ vận động viên nào, khoảnh khắc bước lên bục nhận huy chương luôn là phần thưởng tinh thần vô giá sau những giờ thi đấu nỗ lực trên sân. Thế nhưng, tại giải đấu năm nay, nhiều VĐV đã không khỏi ngỡ ngàng khi vị trí đứng nhận giải lại nằm ngay sát khu vực vệ sinh của nhà thi đấu.

Theo phản ánh của nhiều người chơi và khán giả, việc bố trí này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tạo ra cảm giác thiếu nghiêm túc. Mùi hôi và sự nhộn nhịp không cần thiết ở khu vực này đã làm hỏng hoàn toàn không khí trang trọng vốn có của một lễ trao giải.

"Chúng tôi bỏ công sức, thời gian và cả lệ phí để tham gia một giải đấu mang tầm quốc tế, nhưng khi đạt thành tích lại phải đứng chụp hình lưu niệm cạnh nhà vệ sinh. Cảm giác như nỗ lực của mình không được trân trọng", một VĐV giấu tên bức xúc chia sẻ.

Dù PPA Tour là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng tại Việt Nam, sự kết hợp với các nội dung phong trào là nhằm khuyến khích cộng đồng. Tuy nhiên, việc bỏ quên các tiêu chuẩn tối thiểu về không gian trao giải cho thấy lỗ hổng lớn trong khâu quản lý và điều hành của đơn vị tổ chức địa phương.

Trên các diễn đàn pickleball Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, có thể do hạn chế về diện tích mặt bằng hoặc thiếu kinh nghiệm trong việc phân bổ khu vực chức năng, nhưng dù với lý do gì, việc để VĐV nhận giải ở vị trí nhạy cảm là điều khó có thể chấp nhận.

Sự tôn trọng vận động viên cần được thể hiện xuyên suốt từ lúc khai mạc cho đến khi trao tấm huy chương cuối cùng, không phân biệt đó là siêu sao thế giới hay người chơi nghiệp dư.

Người hâm mộ dậy sóng vì Ban tổ chức PPA Tour Hanoi Cup thiếu chuyên nghiệp (Ảnh: Cộng đồng pickleball VN).

Trong bối cảnh thể thao phong trào tại Việt Nam đang tiến lên chuyên nghiệp, khán giả và người chơi ngày càng khắt khe hơn với chất lượng dịch vụ và khâu tổ chức.

Một bục trao giải đơn sơ nhưng đặt ở vị trí thoáng đãng, sạch sẽ chắc chắn sẽ có giá trị hơn nhiều so với một bục kỹ thuật hiện đại nhưng đặt sai chỗ. Sự chuyên nghiệp không chỉ nằm ở những trận đấu rực lửa trên sân, mà còn ở cách Ban tổ chức quan tâm đến cảm xúc của những người đã góp phần làm nên thành công của giải đấu.