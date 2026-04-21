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Pickleball thoái trào bởi mô hình "xé vé"

"Xé vé" nổi lên như một biện pháp để níu chân những người chơi pickleball chân chính. Tuy nhiên, mô hình này đang tồn tại nhiều bất cập khiến nhiều tay vợt dần rời bổ bộ môn.
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