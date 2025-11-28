Video
Phút đăng quang của Hoa hậu Quốc tế 2025

Không nằm ngoài dự đoán của truyền thông quốc tế, người đẹp Colombia Catalina Duque Abréu (26 tuổi) đã đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025, tối 27/11.
