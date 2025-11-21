Video
Phút đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Vượt qua hơn 120 đối thủ, người đẹp Mexico Fátima Bosch đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Người đẹp 25 tuổi là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại Mexico.
