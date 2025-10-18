Video
video cùng chuyên mục

Phút đăng quang của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Người đẹp Philippines - Emma Tiglao - đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tại Thái Lan, tối 18/10, sau khi vượt qua 76 thí sinh.
Đọc thêm : Nhan sắc nóng bỏng của nữ nhà báo đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025