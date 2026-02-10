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Phương tiện đưa ông Táo chầu trời ngộp thở khi vừa "hạ thủy"

Người dân thả cá chép cùng tro, than chân hương khiến phương tiện đưa ông Công, ông Táo chầu trời ngộp thở khi vừa "hạ thủy".
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