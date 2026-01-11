Video
video cùng chuyên mục

Phương Mỹ Chi hát tiết mục gây sốt tại Sing! Asia cùng ca sĩ Trung Quốc

(Dân trí) - Trong họp mặt người hâm mộ, Phương Mỹ Chi tái hiện tiết mục từng gây sốt trong cuộc thi "Sing! Asia" cùng ca sĩ Kelou đến từ Trung Quốc.
Đọc thêm : Phương Mỹ Chi bật khóc, được ca sĩ Trung Quốc tặng ngôi sao mang tên mình