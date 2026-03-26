Video
video cùng chuyên mục

Phương Mỹ Chi biểu diễn "Made in Vietnam"

Ở độ tuổi còn rất trẻ, trong khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn chạy theo xu hướng thị trường, Phương Mỹ Chi vẫn kiên định với dòng nhạc dân ca và các chất liệu truyền thống.
Đọc thêm : Phương Mỹ Chi tiết lộ nhiệm vụ đặc biệt được Thủ tướng giao