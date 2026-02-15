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Phường Bạc Liêu nói về trang trí đón Tết Bính Ngọ 2026

(Dân trí) - Hình ảnh linh vật năm ngựa cùng với cua, tôm, cá, nhạc cụ đờn ca tài tử là những đặc trưng của Cà Mau được trang trí nổi bật tại đường hoa đón Tết 2026.
Đọc thêm : Linh vật ngựa, cua tôm cá xuất hiện trên đường hoa Tết ở Cà Mau