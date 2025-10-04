Video
Phúc Huỳnh thắng áp đảo Vinh Hiển, vô địch pickleball châu Á

Phúc Huỳnh đã đánh bại Trương Vinh Hiển 11-1, 11-5 ở trận chung kết PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 chiều 4/10 tại Đà Nẵng.
