Phúc Huỳnh giành chiến thắng ấn tượng trước Thomas Yu

Với đẳng cấp cao hơn, Phúc Huỳnh giành chiến thắng trước tay vợt Trung Quốc, Thomas Yu để tiến vào chung kết giải pickleball Việt Nam Open 2025 gặp Vinh Hiển.
