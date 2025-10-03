Tình huống khiến Lý Hoàng Nam nổi giận, cãi nhau ở giải pickleball châu Á

Chiến thắng tranh cãi của Trương Vinh Hiển trước Lý Hoàng Nam

Sau chiến thắng trước Trịnh Linh Giang ở tứ kết PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 diễn ra ở Đà Nẵng, Lý Hoàng Nam bước vào bán kết gặp Trương Vinh Hiển. Trận đấu đã diễn ra căng thẳng với quá nhiều tranh cãi.

Ở set đầu tiên, Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng 11-5 trước Vinh Hiển. Tới set thứ hai, hai tay vợt nhiều lần tỏ rõ sự không hài lòng với trọng tài. Ở set này, Vinh Hiển đã vượt lên giành chiến thắng 11-9.

Tình huống Lý Hoàng Nam đánh bóng trong sân nhưng trọng tài lại xác định ngoài sân (Ảnh cắt từ video).

Tới set 3 quyết định, hai tay vợt rượt đuổi nghẹt thở. Đi kèm với đó, nhiều tình huống tranh cãi nổ ra. Hoàng Nam dẫn trước 5-2 nhưng Vinh Hiển lại vượt lên dẫn 6-5.

Đặc biệt, ở set đấu này, có hai tình huống Hoàng Nam cho rằng mình bị oan. Đầu tiên là tình huống lốp bóng mà tay vợt này cho rằng bóng ở trong sân nhưng trọng tài lại xác định ra ngoài.

Đỉnh điểm là khi tỷ số là 6-8, Hoàng Nam đã tung ra cú vô lê thuận tay và ăn mừng nghĩ rằng bóng ở trong sân. Thế nhưng, trọng tài lại bắt bóng ra ngoài, khiến anh ngã lăn ra sân trong sự thất vọng. Tới lúc này, Hoàng Nam đã không thể kìm được cơn tức giận. Anh khiếu nại, khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, cuối cùng, trọng tài vẫn xác định bóng ngoài sân.

Điều đáng nói là pha quay chậm cho thấy bóng vẫn còn nằm ở trong sân. Đây là tình huống bị oan của Hoàng Nam.

Lý Hoàng Nam tỏ ra vô cùng thất vọng vì quyết định của trọng tài (Ảnh cắt từ video).

Vinh Hiển giành điểm số quan trọng, vươn lên dẫn trước 9-6. Hoàng Nam đã mất tinh thần và thua thêm hai điểm. Chung cuộc, Vinh Hiển giành chiến thắng 2-1 và bước vào chung kết.

Sau trận đấu, Hoàng Nam còn bị phát hiện tranh cãi với đội ngũ của Vinh Hiển. Trong khi đó, vợ của Hoàng Nam, Phương Trinh, ám chỉ rằng tay vợt đàn em đã thi đấu không đẹp.

Phúc Huỳnh giành chiến thắng ấn tượng trước Thomas Yu

Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa đại diện Việt Nam Phúc Huỳnh với tay vợt Thomas Yu của Trung Quốc. Ngay set một, nhờ di chuyển linh hoạt và các pha kết thúc mạnh, Phúc Huỳnh phủ đầu đối thủ để dẫn trước 5-0, 6-1 rồi 7-2 trước khi thắng 11-6.

Sang set hai, Phúc Huỳnh vẫn áp đảo. Các pha cắt chéo trên lưới, drive cuối sân hoặc điều bóng dọc dây giúp Phúc Huỳnh lên điểm liên tục. Ngược lại, Yu vất vả chống đỡ và kiệt sức nên thua nhanh 5-11. Phúc Huỳnh giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Vinh Hiển vào ngày mai (4/10).