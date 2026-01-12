Video
video cùng chuyên mục

Phục hồi vận động sau khi thay lại khớp gối

Nhờ thay lại khớp gối tại BVĐK Hồng Ngọc, bà Oanh đã hết đau đớn và lấy lại vận động sau biến chứng di lệch khớp nhân tạo hiếm gặp.
Đọc thêm : Khớp gối nhân tạo “trôi” khỏi ổ khớp sau 5 năm phẫu thuật