Video
video cùng chuyên mục

Phòng trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Huế ngập sâu

Thuê trọ ở đường Nguyễu Hữu Cảnh TP Huế, khi nước lũ dâng lên, Linh Đan vội cho những đồ có giá trị lên cao, nhưng nhiều món đồ vẫn hỏng hóc.
Đọc thêm : Chủ khách sạn ở Huế mở cửa miễn phí đón người dân, du khách tránh bão