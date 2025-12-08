Video
video cùng chuyên mục

Phóng nhanh qua ngã tư, thanh niên đi xe máy ngã bay qua đầu ô tô

Va chạm mạnh với ô tô đang rẽ phải đã khiến hai thanh niên ngã lao về phía trước, bay qua đầu ô tô, còn chiếc xe máy văng xa.
