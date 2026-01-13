Video
Phóng nhanh, người đi xe máy "bay" lên thùng ô tô tải

Chiếc ô tô tải quay đầu khá chậm nhưng người đi xe máy phóng nhanh nên đã xảy ra va chạm hi hữu.
