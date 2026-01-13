Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 11/1 tại Cần Thơ.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, xe máy phóng nhanh nên không kịp tránh chiếc ô tô tải đang quay đầu, dẫn tới va chạm nghiêm trọng, người bị hất văng lên rồi rơi xuống thùng xe tải.

Phóng nhanh, người đi xe máy "bay" lên thùng ô tô tải (VIdeo: OFFB).

Trong tình huống trên, nếu người đi xe máy tập trung quan sát và kiểm soát tốc độ thì có lẽ đã sớm nhìn thấy chiếc ô tô tải đang quay đầu sang đường, tránh được va chạm. Với tài xế ô tô, việc quan sát kỹ và tính toán, ước lượng tốc độ với khoảng cách sẽ giúp ích trong việc phán đoán tình huống.

"Tài xế ô tô tải có vẻ đã quan sát trước khi cho xe quay đầu, nhưng xe máy phóng nhanh quá. Trong rủi có may, người đi xe máy ngã vào thùng ô tô tải là nhẹ nhất rồi, chứ nếu ngã ra ngoài hoặc va đập vào cạnh thùng hàng hay mặt đường thì có khi còn nguy hiểm hơn", tài khoản Đức Linh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Hoàng Quân bổ sung: "Tầm quan trọng của mũ bảo hiểm đúng chuẩn là đây. Nhiều người đi xe máy chỉ đội mũ bảo hiểm để đối phó, chứ không có tác dụng bảo vệ đầu. Nhiều người vừa đội mũ không đạt chuẩn vừa cài dây không đúng, thậm chí không cài dây thì va chạm nhẹ là mũ văng ra, rất nguy hiểm".

Trong khi đó, tài khoản Lê Duy nhận xét: "Nhìn từ góc này thì thấy có vẻ ô tô tải quay đầu cẩn thận nhưng xem kỹ sẽ thấy tài xế chỉ ngoái ra sau rồi cho xe lao từ trong lề ra giữa đường luôn. Đáng lẽ tài xế chỉ cho đầu xe nhô ra một chút rồi dừng lại một nhịp để quan sát thêm, cũng là để những người đi phía sau nhìn thấy mình".