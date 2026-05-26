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Phòng không Ukraine bắn hạ UAV Geran của Nga

Một đội phòng không cơ động của Ukraine bắn hạ UAV Geran Nga ở cự ly gần.
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