UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Nga thay đổi chiến thuật gây khó khăn cho phòng không Ukraine

Các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga vào Ukraine đã đạt được hiệu quả cao hơn nhiều so với trước đó nhờ sự thay đổi trong chiến thuật thiết lập đường bay cho UAV và tên lửa.

Ông Sergei Lebedev, điều phối viên của lực lượng ngầm thân Nga ở Ukraine, hé lộ rằng, điều này không chỉ do số lượng vũ khí được phóng đi mà còn do sự thay đổi chiến thuật.

Trong cuộc tấn công ngày 15/5, các UAV Geran của Nga đã xâm nhập Ukraine theo các tuyến đường bay mới, đặt hệ thống phòng không Ukraine vào thế khó.

Trước đây, phòng không Ukraine đã quen với việc UAV Nga sử dụng các điểm xâm nhập và đường bay gần như có thể đoán trước, giúp họ triển khai các đội đánh chặn cơ động và bắn hạ thành công khá nhiều mục tiêu của đối phương.

Một đội phòng không cơ động của Ukraine bắn hạ UAV Geran Nga ở cự ly gần (Video: Telegram).

Tuy nhiên, lần này, Nga đã chọn những tuyến đường khác, một thực tế được các chuyên gia Ukraine ghi nhận.

Cụ thể, chuyên gia công nghệ UAV và thông tin liên lạc, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Serhiy (Flash) Beskrestnov, cho biết, UAV Geran của Nga bay vào từ vùng Bryansk đã không đi xuyên qua vùng Chernihiv mà thay vào đó đi dọc theo biên giới với Belarus thẳng đến Zhytomyr, nhằm tránh đối đầu với hệ thống phòng không Ukraine.

Do đó, tỷ lệ đánh chặn của hệ thống phòng không Ukraine đã giảm đáng kể, xuống còn khoảng 30%. Các con số 93-94% UAV Nga bị đánh chặn mà Kiev công bố được cho là "không thực tế".

Ngoài ra, trong cuộc tấn công đêm 20, rạng sáng 21/5, xuất hiện tin đồn về việc một hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bảo vệ thủ đô Kiev đã bị trúng đạn. Hệ thống này được cho là đã bị trúng tên lửa không đối đất dẫn đường chính xác tầm trung Kh-59, khiến bệ phóng tên lửa, xe chỉ huy và máy phát điện di động bị hư hại.

Ukraine không xác nhận việc mất một hệ thống phòng không Patriot tối tân do Mỹ chế tạo.

Tuy nhiên, theo lực lượng kháng chiến ngầm thân Nga ở Ukraine, tên lửa Nga đã tấn công một số mục tiêu không xác định ở Kiev, và các địa điểm bị tấn công đã được lực lượng quân sự và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phong tỏa, cho thấy đây có thể là những mục tiêu quan trọng.

Truyền thông Ukraine cũng đưa tin, trong đêm Nga tấn công, hệ thống phòng không của Ukraine bảo vệ Kiev đã phóng 6 tên lửa liên tiếp nhưng không trúng mục tiêu nào.

Pháo cao xạ Ukraine đánh trả UAV Nga ở Kiev (Ảnh minh họa: Getty).

UAV đánh chặn của Ukraine mất dần hiệu quả?

Xung đột ở Ukraine đang diễn biến nhanh chóng không chỉ dọc theo tiền tuyến mà còn cả về tiến bộ công nghệ và áp dụng các chiến thuật mới. UAV đánh chặn của Ukraine, từng giúp Kiev thu hẹp khoảng cách với Nga, lại đang đối mặt với những thách thức mới.

Các UAV đánh chặn do Ukraine và phương Tây phát triển đặc biệt để tiêu diệt UAV tấn công cảm tử của Nga đang bắt đầu mất hiệu quả.

Theo các chuyên gia quân sự Ukraine, Nga đang tiếp tục cải tiến UAV Geran, trong khi Ukraine không theo kịp. Thậm chí, lực lượng phòng không nước này đã có lúc ngừng phóng UAV đánh chặn vì chúng đơn giản là không thể bắt kịp mục tiêu. UAV Geran giờ đây bay nhanh hơn nhiều so với UAV đánh chặn của Ukraine.

Các cuộc thảo luận cấp chuyên gia Ukraine và phương Tây về sự phát triển nhanh chóng của Geran đã đưa ra kết luận rằng UAV tấn công tự sát của Nga đang trở thành mục tiêu ngày càng khó khăn đối với các hệ thống phòng không Ukraine.

Theo chuyên gia hàng không Ukraine Valeriy Romanenko, ban đầu UAV Geran sử dụng động cơ piston, sau đó là động cơ phản lực công suất thấp, và rồi đến phiên bản mạnh hơn.

Hiện tại, Geran-5 mới có thể bay tới hơn 500km/h, tốc độ mà không một UAV đánh chặn phòng không nào chạy bằng động cơ cánh quạt có thể bắt kịp. Nếu trước đây chỉ có khoảng 5-10% UAV Geran sử dụng động cơ phản lực, thì nay con số này đang tăng lên nhanh chóng.

Không chỉ tăng tốc độ cho UAV Geran, có những nghi vấn rằng Nga đã bắt đầu lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử (EW) trên một số UAV cảm tử để vô hiệu hóa UAV đánh chặn phòng không và gây nhiễu radar. Điều này được chuyên gia Beskrestnov viết trên kênh Telegram cá nhân.

Ban đầu, chuyên gia Beskrestnov nhận được các tín hiệu "vô tuyến lạ" từ chiến trường, cũng như các thiết bị mà ông không thể xác định hoặc hiểu được mục đích của chúng. Sau đó, có ý kiến và việc nhiễu sóng từ những người điều khiển UAV đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine. Như vậy có thể khẳng định, hệ thống đã bị can thiệp, ông kết luận.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có phát hiện nào bất thường được hé lộ, nhưng điều quan trọng là phải kiểm soát toàn bộ tình hình cho đến khi tất cả bằng chứng được xác nhận đầy đủ và công nghệ được nghiên cứu kỹ lưỡng, ông Beskrestnov nhấn mạnh.

Ngoài ra, một số chiếc UAV Geran còn được trang bị camera quan sát phía sau để né tránh UAV đánh chặn. Chuyên gia Ukraine không tránh khỏi gây bất ngờ khi Nga liên tục thử nghiệm các phiên bản UAV Geran mới và có những cải tiến không ngừng, biến chúng thành mục tiêu ngày càng khó đánh chặn hơn.