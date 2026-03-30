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Phòng không Israel không ngăn nổi tên lửa Iran

Phòng không Israel phóng 2 đạn nhưng không đánh chặn nổi tên lửa Iran.
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