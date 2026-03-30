Tên lửa Iran vượt qua lưới lửa phòng không Israel đánh trúng mục tiêu ở Tel Aviv (Ảnh: AFP).

Trận so găng sinh tử giữa Mỹ và Iran sắp bùng nổ?

Trong bối cảnh tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli - chở 3.500 binh sĩ Mỹ - đã đến Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ “bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ” trong khi đang nói về các cuộc đàm phán, theo CNN.

Ông Ghalibaf khẳng định lực lượng Iran đang “chờ đợi” quân đội Mỹ đến để “dội mưa hỏa lực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/3 cho biết ông vẫn đang cân nhắc liệu có nên chiếm đảo Kharg của Iran, một trung tâm nhiên liệu quan trọng ở phía bắc vịnh Ba Tư hay không, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Mỹ có thể sẽ cần phải đồn trú ở đó trong một thời gian dài.

“Có thể chúng ta sẽ chiếm đảo (Kharg), có thể không. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn”, ông Trump nói với Financial Times. “Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải ở đó (trên đảo Kharg) trong một thời gian”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Hòn đảo này, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran, từ lâu đã rất quan trọng đối với nền kinh tế của Iran. Do vậy, nước này sẽ quyết giữ đảo bằng mọi giá, coi đây là trận đấu sinh tử.

Quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu hòn đảo chiến lược bằng các cuộc tấn công vào ngày 13/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tập kích 90 mục tiêu, bao gồm “các cơ sở lưu trữ thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”.

Các quan chức Mỹ đã vạch ra nhiều phương án để chiếm hòn đảo hoặc cho phép một cuộc không kích nhằm xóa sổ hoàn toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo này. Việc chiếm hòn đảo này có thể sẽ "làm phá sản hoàn toàn" Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một quan chức trước đó đã nói với CNN, có khả năng mở đường cho việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.

Trong khi đó, Iran đã giăng bẫy và điều động thêm quân nhân và hệ thống phòng không đến đảo Kharg trong những tuần gần đây để chuẩn bị cho một chiến dịch có thể xảy ra của Mỹ, nhiều nguồn tin quen thuộc với các báo cáo tình báo của Mỹ về vấn đề này nói với CNN.

Giá dầu tăng sau cảnh báo của Tehran về việc triển khai quân đội Mỹ trên bộ, với giá dầu Brent tăng 2,47% lên 107,92 USD/thùng.

Những diễn biến đáng chú ý

Cuộc chiến ở Trung Đông đang bước sang tuần thứ tư, và việc giảm leo thang vẫn là điều không thể. Các đợt tập kích của liên quân nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn, và đòn trả đũa "khốc liệt" của Tehran sắp xảy ra. Chưa có cuộc đàm phán hay những định hướng rõ ràng nào về một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Nhà Trắng tuyên bố rằng "hầu hết các mục tiêu" đã đạt được.

Cường độ không kích vào Iran suy giảm

Không quân Israel tiếp tục tấn công lãnh thổ Iran, nhưng cường độ thấp hơn so với những ngày đầu. Tehran và vùng phụ cận, bao gồm cả quận Parchin với các cơ sở chương trình hạt nhân, vẫn đang bị tấn công, trong khi chính quyền duy trì kiểm soát tình hình và huy động những người ủng hộ xuống đường.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ chỉ còn vài ngày nữa là sẽ hoàn tất việc xóa sổ tất cả các mục tiêu ở Iran mà họ xếp vào loại “ưu tiên hàng đầu”.

Các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ và Israel tạo ra quả cầu lửa bay vút lên trời khi mục tiêu bị trúng đích ở Iran (Video: RT).

Sau vụ tấn công vào một trường đại học ở Tehran, IRGC đe dọa tấn công các trường đại học của Mỹ và Israel trong khu vực. Từ góc độ quân sự, tác động là hạn chế, nhưng những tuyên bố như vậy tạo ra tiếng vang lớn trên truyền thông và gây thêm áp lực lên các nước Vùng Vịnh.

Việc một máy bay E-3G Sentry AWACS bị phá hủy đã được xác nhận tại căn cứ không quân ở Ả rập Xê út. Thiệt hại khá nghiêm trọng, bởi đây là một loại khí tài hiếm hoi và chưa từng bị mất trong chiến đấu trước đây.

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry AWACS của Mỹ được cho là đã bị Iran phá hủy ở Ả rập Xê út (Ảnh: WSJ).

Bộ trưởng Năng lượng Iran cho biết điện đã được khôi phục ở một số khu vực sau các cuộc tấn công của Israel vào “cơ sở hạ tầng điện”.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận rằng nhà máy sản xuất nước nặng của Iran tại Khondab, nơi Israel tấn công vào ngày 27/3, đã “bị hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, IAEA cho biết thêm rằng Lò phản ứng Nghiên cứu Nước nặng Khondab “không chứa vật liệu hạt nhân nào đã được công bố”. Quân đội Israel đã mô tả cơ sở này là “địa điểm sản xuất nhiên liệu quan trọng cho vũ khí hạt nhân” khi họ ném bom hôm 27/3.

Báo động vang khắp Israel, đã có thiệt hại

Tại Israel, tên lửa Iran tiếp tục tấn công các mục tiêu. Khu công nghiệp Ramat Hovav ở miền Nam bị trúng tên lửa, làm hư hại một cơ sở hóa chất, và còi báo động liên tục vang lên khắp miền Trung Israel.

Đám cháy tại khu công nghiệp đã được kiểm soát, vài giờ sau khi được tuyên bố là “sự cố vật liệu nguy hiểm” trong khu vực. IDF cho biết vụ cháy có thể do “mảnh đạn hoặc mảnh tên lửa đánh chặn” gây ra.

Một cơ sở hóa chất của Israel trong khu công nghiệp Ramat Hovav bị trúng tên lửa Iran, gây cháy lớn và hư hại nặng nề (Video: RT).

Trong bối cảnh đó, các cuộc biểu tình ở Tel Aviv và Haifa đang kết thúc bằng các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, và chính quyền đang sử dụng chiến tranh như một công cụ để gây áp lực lên phe đối lập.

Trên mặt trận Li Băng, Lực lượng Phòng vệ Israel đang tấn công phía Nam đất nước, Beirut và Thung lũng Bekaa, trong khi nhóm Hezbollah đáp trả bằng cách nã pháo vào miền Bắc Israel và giao tranh với các đơn vị Radwan. Một vụ việc nổi bật khác là vụ tấn công các nhà báo Li Băng gần Jezzine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng chiến dịch trên bộ ở miền Nam Li Băng khi IDF nhắm mục tiêu vào Hezbollah.

“Tôi vừa chỉ thị mở rộng thêm vùng đệm an ninh hiện có. Chúng tôi quyết tâm thay đổi căn bản tình hình ở phía Bắc”, Thủ tướng Israel nói trong một tuyên bố video từ Bộ Tư lệnh phía Bắc. IDF đang chiếm giữ khu vực phía nam sông Litani, việc phá hủy các cây cầu quan trọng nối liền với phần còn lại của LI băng và việc cưỡng bức di dời cư dân đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiếm giữ kéo dài.

Phòng không Israel phóng 2 quả đạn nhưng không đánh chặn nổi tên lửa Iran (Video: DD Geopolitics).

Trung Đông hứng chịu thiệt hại nặng

Một số nhà máy luyện nhôm ở UAE và Bahrain lại một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công của Iran. Áp lực gia tăng đối với các lĩnh vực phi dầu mỏ quan trọng, điều này đã và đang ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất toàn cầu.

Trên mặt trận Iraq, hoạt động quân sự leo thang: các cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của phe đối lập người Kurd ở Erbil, Sulaymaniyah và Baghdad, trong khi các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ vẫn tiếp diễn.

Đồng thời, các nỗ lực gây áp lực kinh tế diễn ra dồn dập: UAE đang thu hồi thị thực của các nhà đầu tư Iran, điều này ảnh hưởng đến tài sản của họ và cho thấy sự bất ổn ngay cả ở những khu vực pháp lý được bảo vệ.

Theo Guardian, Pakistan sẽ sớm đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết, khi các nhà ngoại giao hàng đầu từ Pakistan, Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập gặp nhau tại Islamabad để thảo luận về các cách thức giảm leo thang chiến tranh. Cả Washington và Tehran đều chưa đưa ra bình luận nào.

Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã cảm ơn người dân Iraq và giới lãnh đạo tôn giáo vì sự ủng hộ dành cho Iran, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nhưng không nói rõ thông điệp này được truyền đạt như thế nào.

Hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng kể từ thời điểm ông bị thương trong cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha ông, cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, vợ và con trai ông thiệt mạng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Ngày 29/3, Đức Giáo hoàng nói rằng Chúa không chấp nhận lời cầu nguyện của những nhà lãnh đạo gây chiến tranh và “bàn tay đầy máu”, dường như là lời chỉ trích nhắm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump nói Tehran đã chấp nhận "hầu hết" kế hoạch 15 điểm

Tổng thống Donald Trump hôm 29/3 cho biết Iran đã đồng ý “hầu hết” danh sách 15 điểm yêu cầu mà Mỹ chuyển đến, thông qua Pakistan, để chấm dứt chiến tranh.

Khi được hỏi liệu Iran có phản hồi lại những điểm đó hay không, Nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One: “Họ đã đáp ứng với chúng tôi hầu hết các điểm. Tại sao họ lại không?”.

"Họ đang đồng ý với chúng tôi về kế hoạch. Chúng tôi đã yêu cầu 15 điều, và phần lớn, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm một vài điều nữa”, ông Trump tiếp tục.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói rằng Iran đã cung cấp cho Mỹ lượng dầu sẽ được vận chuyển vào ngày mai để “chứng minh họ nghiêm túc.”

“Và để chứng minh rằng họ nghiêm túc, họ đã cung cấp cho chúng tôi tất cả những con tàu này. Khi tôi nói về món quà cách đây 4 ngày, tôi nói rằng họ đã tặng tôi một món quà, nhưng tôi không nghĩ mình được phép nói cụ thể là gì. Đó là 8 cộng 2. Tức là 10 tàu chở dầu khổng lồ. Và hôm nay họ lại tặng chúng tôi một món quà khác... Họ đã cung cấp cho chúng tôi 20 tàu chở dầu, bắt đầu được vận chuyển từ ngày mai”, ông nói.

“Chúng tôi đang có những cuộc họp rất tốt, cả trực tiếp và gián tiếp, và tôi nghĩ chúng tôi đang đạt được rất nhiều điểm quan trọng”, Tổng thống Trump tiếp tục.

Hai nguồn tin khu vực nói với CNN rằng đề xuất 15 điểm do chính quyền Mỹ đưa ra bao gồm việc hạn chế khả năng phòng thủ của Tehran, chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và thừa nhận quyền tồn tại của Israel.

Trước đó, ông Trump đã nói với CNN rằng Iran đã cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà họ từng công khai trước đây.