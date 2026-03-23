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Phòng không Israel gần như đã chạm vào tên lửa Iran nhưng không thành công

Đạn phòng không Israel tưởng chừng đã chạm vào tên lửa Iran nhưng cuối cùng vẫn trượt, để quả đạn lao thẳng xuống mục tiêu.
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