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Phòng không Israel đánh chặn thành công tên lửa Iran ở độ cao thấp

Phòng không Israel đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo Iran ở độ cao thấp trên bầu trời miền Trung nước này.
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