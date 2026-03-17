Video
video cùng chuyên mục

Phòng không của Mỹ bắn hạ vật thể lạ tiếp cận Đại sứ quán ở Baghdad

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã sử dụng pháo Gatling để bảo vệ cơ sở của mình trước các vật thể bay tới, với những loạt đạn vạch đường thắp sáng bầu trời đêm.
Đọc thêm : Mỹ bảo vệ đại sứ quán ở Iraq bằng khẩu pháo có thể xả 4.500 viên/phút