Phó Tổng thống Mỹ đưa quan tài nhà hoạt động bị ám sát lên chuyên cơ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tham gia vào đoàn khiêng quan tài nhà hoạt động Charlie Kirk lên chuyên cơ Không lực Hai để đưa về an táng ở quê nhà.
