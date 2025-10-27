Video
video cùng chuyên mục

Phố cổ Hội An nước dâng cao, du khách bì bõm lội nước

Lũ tiếp tục dâng cao tại khu phố cổ Hội An, hầu hết các tuyến đường đều ngập trong nước. Tuy vậy, du khách vẫn đổ về rất đông, bì bõm lội nước để tham quan, chụp hình.
