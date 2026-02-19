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Phố cổ Hội An chật kín du khách ngày đầu năm Bính Ngọ

Ngày đầu năm Bính Ngọ, phố cổ Hội An đón lượng khách lớn đến tham quan. Các tuyến đường trung tâm phố cổ nhộn nhịp du khách qua lại.
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