Phiên xét xử phúc thẩm tối cao kẻ gây ra vụ thảm án bản Phồng

Sáng ngày 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm cấp cao do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vi Văn Hai (SN 1995), trú bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương. Theo cáo trạng, ngày 2/7/2015, giữa Vi Văn Hai và anh Lo Văn Thọ (SN 1987, trú cùng bản) có lời nói qua lại sau khi Hai tự ý hái chanh ở vườn 1 nhà người dân. Sau đó anh Thọ đuổi đánh Hai. Bị đuổi, Hai bỏ chạy, nhặt được con dao nên quay lại đuổi chém anh Thọ. Sau khi chém anh Thọ tử vong, Hai đi ra suối chém bà Viêng Thị Dương (SN 1952) khi bà này đang tắm rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của chị Lê Thị Yến (SN 1987) và con trai Lo Anh Chung (SN 2014) khi cháu bé đang được mẹ dịu trên lưng. Ngày 30/9/2015, Vi Văn Hai bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tới TAND cấp cao. Tại phiên tòa, Vi Văn Hai không đưa ra được lý do để được xe xét giảm án. Sau khi nghe chủ tọa phiên tòa giải thích, Vi Văn Hai xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án cấp sơ thẩm đã tuyên.