Phiên xét xử Nguyễn Văn Dinh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Sáng ngày 21/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Dinh (SN 1985, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Không có công việc ổn định, Dinh nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài. Dinh lập tài khoản “vieclamnghean123”, đăng tải nội dung cần tuyển dụng lao động. Dinh sử dụng tài khoản trên đăng tải vị trí việc làm cần tuyển dụng lên một diễn đàn có hàng chục nghìn thành viên ở Nghệ An, Hà Tĩnh kèm theo số điện thoại của mình để người có nhu cầu tìm việc liên hệ rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2014 – tháng 12/2015, Nguyễn Văn Dinh đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân 845 triệu đồng. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dinh 11 năm tù, buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân