Phiên tòa xét xử vụ kiện giữa khách hàng mua xe Mazda và Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

Cho rằng xe ô tô bị hỏng là do lỗi của nhà sản xuất nên ông Phan Văn Thông đã làm đơn khởi kiện Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An ra tòa án. Ngoài yêu cầu bảo hành xe, ông Thông yêu cầu bồi thường thêm hơn 442 triệu đồng chi phí phát sinh do hỏng xe. Sau 3 ngày nghị án, chiều ngày 28/3, căn cứ vào quá trình tranh luận tại phiên tòa và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, HĐXX bác toàn bộ nội dung khởi kiện của ông Phan Văn Thông yêu cầu bị đơn phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành chiếc xe ô tô nói cũng như bồi thường thiệt hại số tiền 442 triệu đồng.