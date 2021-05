Phiên tòa xét xử vụ án "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài"

Ngày 29/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” đối với Trương Xuân Vũ (SN 1982, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An), Tống Thu Bắc (SN 1980, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Lê Quang Khải (SN 1983, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015, Trương Xuân Vũ cùng Tống Thu Bắc và Lê Quang Khải đã nhận tiền để tổ chức cho 9 công dân Việt Nam ở các địa bàn Nghệ An, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi xuất khẩu lao động trái phép sang Úc và Hàn Quốc. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đưa các công dân trên du lịch sang các nước Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia rồi nhập cảnh trái phép vào Úc, Hàn Quốc và ở lại lao động bất hợp pháp. Trong đó chi phí xuất cảnh sang Hàn Quốc là 13.000 USD/người, đi Úc là từ 10.000-12.000 USD/người. Tuy nhiên khi sang nước khác du lịch để tìm cách nhập cảng vào Hàn Quốc và Úc không được, những lao động này đã phải quay về Việt Nam. Với hành vi này, Trương Xuân Vũ và Tống Thu Bắc bị tuyên phạt 5 năm tù, Lê Quang Khải bị tuyên phạt 9 tháng tù