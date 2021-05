Phiên tòa xét xử Võ Hữu Ba phạm tội giết người

Sáng ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với Võ Hữu Ba (SN 1990, trú xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Theo cáo trạng, chiều ngày 23/1/2017, giữa Võ Hữu Ba và anh Võ Hữu Triển (hàng xóm, đồng thời là anh em trong họ) xảy ra mâu thuẫn khi Ba rào đất quanh nhà. Cho rằng Ba rào lấn sang phần đất của đường đi vào nhà bố mẹ mình nên anh Triển rút cọc rào Ba vừa đóng, vứt sang phần vườn nhà Ba. Ông Võ Hữu Kính (bố Võ Hữu Ba) ra can ngăn nhưng Ba không nghe mà lao vào đánh anh Triển nên bị anh này đánh lại. Bị anh Triển đánh trúng vào tay đang bị đau, Ba dùng dao mẹo đâm một nhát vào bụng anh Triển khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Võ Hữu Ba xin phép được… kể hai câu chuyện “hết sức có ý nghĩa đối với bản thân"!. Không được HĐXX chấp thuận, Võ Hữu Ba thút thít: “Bị cáo ân hận lắm, ân hận cả cuộc đời. Xin hai bác và chị mở rộng lòng từ bi độ lượng tha thứ cho cháu. Cháu cần sự tha thứ, xin đừng chà đạp cuộc đời của cháu. Xin HĐXX xem xét, bị cáo hứa sẽ học tập, rèn luyện để trở thành một công dân tốt, thành một tấm gương sáng…”, bị cáo đã từng có 1 tiền án nói. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã khắc phục cho gia đình bị hại 10 triệu đồng. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Võ Hữu Ba 20 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng mai táng phí và tổn thất tinh thần.