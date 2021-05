Phiên tòa xét xử Lương Văn Khăm, Vi Thị Lý phạm tội mua bán người

Sáng 21/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Văn Khăm (SN 1987, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Vi Thị Lý (SN 1973), trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An về tội "Mua bán người". Hai bị cáo đã câu kết với nhau bán một người phụ nữ gần 50 tuổi sang Trung Quốc. Tòa tuyên phạt bị cáo Khăm 5 năm tù, bị cáo Lý 4 năm tù.