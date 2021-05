Phiên tòa xét xử bị cáo Moong Phò Lịch phạm tội giết người

Ngày 13/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Moong Phò Lịch (SN 1983, trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Giết người”. Ngày 7/7/2017, trong khi đi khai thác gỗ bên Lào, Moong Phò Lịch sử dụng hồng phiến và lên cơn ảo giác nên giết chết bạn cùng khai thác gỗ. Lịch tự gây thương tích cho mình trước khi vượt sông về Việt Nam đi đầu thú. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lịch 13 năm tù.