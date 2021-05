Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Nhận định đây là một phiên tòa phức tạp nên sáng ngày 15/8, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã thắt chặt an ninh trước cổng tòa. Chỉ có những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người có giấy triệu tập và giấy mời của Tòa án mới được vào phòng xét xử. Người nhà bị hại tỏ ra bất bình khi nhiều người dân không được vào theo dõi phiên tòa. Nhiều lần, luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại và người nhà bị hại đề nghị chủ tọa cho phép tất cả người dân đang đứng ngoài cổng tòa được vào phòng xét xử. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ an ninh phiên tòa là trách nhiệm của lực lượng công an, nên vị chủ tọa không có ý kiến về vấn đề này. Trong quá trình xét xử, Chủ tọa phiên tòa cũng nhiều lần nhắc nhở người thân của bị hại và người dân tham dự phiên tòa giữ trật tự, không gây ồn ào ảnh hưởng đến việc xét hỏi của HĐXX. Đầu giờ chiều, việc xét xử được tiếp tục. Phía bị hại yêu cầu lực lượng cảnh sát phải để tất cả người dân có mặt vào phòng xét xử. Không được đáp ứng yêu cầu, đại diện hợp pháp của người bị hại cũng không vào tham gia phiên tòa dù thư ký tòa án đã ra tận cổng mời vào. Phiên tòa được tiếp tục dù phía bị hại từ chối vào tham dự. Vị luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại cho rằng Tòa đã vi phạm hiến pháp nên từ chối tranh luận và bỏ về khi buổi xét xử mới được bắt đầu. Đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị trả hồ sơ điều tra lại vì xuất hiện những tình tiết mà trong phiên xét xử không thể làm rõ. HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 18/9 tới.