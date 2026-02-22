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Phiên chợ "độc nhất vô nhị", càng ném nhau to càng may mắn trong năm mới

Trong phiên chợ Chuộng ở phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người dân quan niệm ai càng bị ném cà chua vào người nhiều thì năm mới càng may mắn.
Đọc thêm : Phiên chợ "độc nhất vô nhị", càng ném nhau to càng may mắn trong năm mới