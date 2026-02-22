Phiên chợ "độc nhất vô nhị", càng ném nhau to càng may mắn trong năm mới (Video: Thanh Tùng).

Đến hẹn lại lên, cứ vào mùng 6 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân lại đổ về bãi bồi ven sông Hoàng, thuộc Tổ dân phố Chùy Lạc Giang, xã Đông Hoàng cũ (nay là phường Đông Sơn, Thanh Hóa) để tham gia phiên chợ Chuộng “độc nhất vô nhị”, được tổ chức duy nhất một lần trong năm.

Theo người dân địa phương, phiên chợ bắt nguồn từ thời nhà Lê. Tương truyền xưa kia, vào mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc truy đuổi chạy qua vùng đất xã Đông Hoàng. Để tránh bị phát hiện, ông đã ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ như thường lệ. Khi quân địch kéo đến, chúng tưởng đó chỉ là một phiên chợ bình thường nên không đề phòng. Đến khi vị tướng phát lệnh tấn công, quân địch bất ngờ, không kịp trở tay và bị đánh tan tác.

Để tưởng nhớ vị tướng có công dẹp giặc, cứ đến ngày mùng 6 Tết Nguyên đán hằng năm, người dân lại nô nức họp chợ, dần trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương.

Nét độc đáo của phiên chợ là màn “choảng nhau” bằng cà chua để lấy may. Người dân địa phương quan niệm rằng, tại phiên chợ này, ai bị ném cà chua càng nhiều sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Cà chua - "vũ khí" để người dân mua ném nhau tại phiên chợ. Mặt hàng này được bày bán khắp nơi ở chợ Chuộng.

Đông đảo các bạn trẻ mua cả khay cà chua để tham gia màn "choảng nhau" cầu may mắn.

Theo ghi nhận, các bạn nữ thường là "tâm điểm" để các bạn nam ném cà chua. Dù bị ném nhiều cà chua nhưng hầu hết đều tỏ ra vui vẻ, không cáu giận hay trách móc.

Sau mỗi màn "choảng nhau", vỏ cà chua rơi vương vãi khắp nền đường.

Đến với phiên chợ Chuộng, người dân còn được hòa mình vào không gian văn hóa, ẩm thực với các món quà quê đặc sản như bánh đúc, bánh cuốn.

Tại phiên chợ, nhiều mặt hàng như rau, củ, quả, bánh đa gấc cũng được bày bán để người dân mua làm quà may mắn dịp đầu xuân năm mới.

Khoảng 10h30, phiên chợ bắt đầu thưa khách. Người dân rời phiên chợ không quên mua chút quà quê đem về.

Để đảm bảo an toàn cho lễ hội, lực lượng công an được tăng cường để phân luồng giao thông, rà soát các đối tượng có biểu hiện manh động, quá khích; đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Vị trí nơi diễn ra phiên chợ Chuộng (Ảnh: Google Maps).