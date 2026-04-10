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Phi hành gia Nga gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Các phi hành gia Nga đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế đã gửi lời chào trực tiếp qua màn hình tới người dân thủ đô Hà Nội.
Đọc thêm : Phi hành gia Nga gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ Quốc tế