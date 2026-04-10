Sáng 10/4, nhân kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ (12/4/1961- 12/4/2026), buổi trưng bày “Chuyến bay Liên hợp (Soyuz) 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật phong phú, tái hiện toàn diện hành trình của Soyuz 37.

Đáng chú ý, thông điệp chúc mừng từ các phi hành gia Nga đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cũng được gửi tới sự kiện, như một biểu tượng cho sự tiếp nối hành trình khám phá không gian và tinh thần hợp tác quốc tế.

"Từ ISS, chúng tôi, Sergei Kutsverchkov, Sergei Mikayev và Andrei Fedyaev, xin gửi đến quý vị ở Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, lời chào nồng nhiệt nhất.

Ở độ cao hàng trăm ki lô mét, chúng tôi nhìn thấy Trái đất như một hành tinh xanh không biên giới và hiểu rằng hợp tác là con đường ổn định nhất, cho phép nhân loại tiến xa hơn nữa vào không gian.

Tri thức, lịch sử và khát vọng có thể vượt qua mọi khoảng cách", các phi hành gia Nga chia sẻ, phía trên họ là hai lá cờ Việt Nam và Liên bang Nga.

Phi hành gia Nga gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (Video: Phung Nguyen).

Buổi trưng bày “Chuyến bay Liên hợp (Soyuz) 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” mang nội dung khắc họa đầy đủ các giai đoạn của sứ mệnh, từ quá trình tuyển chọn, huấn luyện phi hành đoàn cho đến khi thực hiện nhiệm vụ và trở về Trái Đất.

Đặc biệt, chuyến bay Liên hợp 37 năm 1980 đã trở thành dấu mốc mang tính biểu tượng, khi lần đầu tiên người dân Việt Nam cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô (cũ) thực hiện sứ mệnh ngoài không gian.

Nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37 (Ảnh: Tư liệu).

Trong hành trình lịch sử ấy, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân đã khởi đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của Việt Nam, đồng thời trở thành biểu tượng kết nối giữa khoa học, văn hóa và niềm tự hào của hai dân tộc.