Video
video cùng chuyên mục

Phi công Su-35 Nga hạ cánh bằng bụng, cứu máy bay trong gang tấc

Phi công Su-35 Nga từ chối nhảy dù, quyết tâm hạ cánh bằng bụng, cứu máy bay trong gang tấc.
Đọc thêm : Phi công Nga hạ cánh Su-35 bằng bụng, cứu máy bay trong gang tấc