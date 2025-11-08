Video
"Phe vé" chèo kéo khách mua vé xem show G-Dragon

Chỉ còn vài tiếng trước đêm nhạc G-Dragon, nhiều “phe vé” tụ tập chèo kéo khách. Lượng vé trong tay những người rao bán khá nhiều, song người mua vẫn dè dặt.
