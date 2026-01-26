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Phát hiện chiếc xe nghi là phương tiện trong vụ cướp ngân hàng

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Gia Lai đang phối hợp khám xét hiện trường chiếc xe máy nghi liên quan vụ cướp ngân hàng.
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