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Pháo tự hành 2S44 Giatsint-K mạnh mẽ và hiện đại của Nga

Pháo tự hành 2S44 Giatsint-K mạnh mẽ và hiện đại của Nga khai hỏa chính xác, phá hủy mục tiêu Ukraine.
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