Pháo phản lực Tornado-S của Nga phá hủy vị trí Ukraine ở Mirnograd

Nga đã phát hiện và loại bỏ bộ binh Ukraine ẩn nấp trong một tòa nhà ở Mirnograd bằng pháo phản lực Tornado-S dẫn đường chính xác.
