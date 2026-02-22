Video
video cùng chuyên mục

Pháo hoa đồng loạt “khai hỏa” vào khoảnh khắc giao thừa

Đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới Bính Ngọ, hàng loạt pháo hoa đã được người dân tại TPHCM “khai hỏa”, tạo nên một hình ảnh vô cùng ấn tượng.
Đọc thêm : Clip “pháo hoa gặp sự cố khiến tia lửa bắn trúng đám đông” nổi bật tuần qua