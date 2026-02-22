Clip “pháo hoa gặp sự cố khiến tia lửa bắn trúng đám đông” nổi bật tuần qua

Màn trình diễn pháo hoa gặp sự cố khiến tia lửa bắn vào đám đông đứng xem

Màn pháo hoa đón chào Tết Nguyên đán tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) đã bất ngờ gặp sự cố khiến các tia pháo bắn thẳng vào đám đông đang đứng xem.

Tình huống bất ngờ khiến nhiều người bỏ chạy, tạo nên khung cảnh hoảng loạn. Một số người đã phải nhập viện vì bị bỏng, nhưng không quá nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Màn trình diễn pháo hoa gặp sự cố khiến tia lửa bắn vào đám đông đứng xem (Video: The Sun).

Chàng trai bị bạn gái trừng phạt vì dám liếc nhìn “chân dài”

Dù đang đứng cùng bạn gái, chàng trai vẫn liếc nhìn “chân dài” khiến cô gái tức giận.

Chàng trai bị bạn gái trừng phạt vì dám liếc nhìn “chân dài” (Video: Weibo).

Khoảnh khắc vận động viên nhảy dù bay xuyên qua đám mây mưa

Camera 360 độ gắn trên mũ bảo hiểm của một vận động viên nhảy dù đã ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị khi người này bay xuyên qua đám mây mưa, hay còn gọi là mây vũ tầng.

Mây vũ tầng là loại mây xuất hiện ở độ cao khoảng từ 2.000 đến 6.000m, chứa nhiều hơi nước. Loại mây này có màu xám tối, trải rộng và thường gây ra mưa phùn hoặc mưa kéo dài.

Khoảnh khắc vận động viên nhảy dù bay xuyên qua đám mây mưa (Video: Instagram).

Cận cảnh đoàn tàu làm bằng socola lập kỷ lục thế giới

Một đoàn tàu mô hình được làm hoàn toàn từ socola với độ dài lên đến 55,27m và nặng 2.300kg đã được Tổ chức Sách kỷ lục Guinness công nhận danh hiệu “Đoàn tàu socola dài nhất thế giới”.

Tác phẩm lập kỷ lục này được tạo nên bởi Andrew Farrugia, một thợ làm bánh ngọt nổi tiếng tại Ý, và các học viên của mình.

Cận cảnh đoàn tàu làm bằng socola lập kỷ lục thế giới (Video: Newsflare).

Bố thức dậy kịp thời, cứu con nhỏ khỏi cú ngã nguy hiểm

Mặc dù đang ngủ say, người bố vẫn thức dậy đúng lúc để cứu con nhỏ của mình khỏi cú ngã nguy hiểm từ trên giường xuống đất.

Bố thức dậy kịp thời, cứu con nhỏ khỏi cú ngã nguy hiểm (Video: SWSC).

Khoảnh khắc binh sĩ gục ngã vì bất ngờ bị sét đánh trúng

Video do camera giám sát trong một doanh trại quân đội tại thành phố Popayan (Colombia) ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một quân nhân đang đứng gần một chiếc máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk thì bất ngờ một tia chớp lóe lên và người này gục ngã ngay sau đó.

Các báo cáo ban đầu cho biết binh sĩ này đã bị sét đánh trúng, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc máy bay cũng bị hư hỏng do tia sét.

Khoảnh khắc binh sĩ gục ngã vì bất ngờ bị sét đánh trúng (Video: ViralPress).

Cậu bé thoát chết trong gang tấc nhờ phản ứng nhanh

Camera giám sát trên một tuyến phố tại huyện Kurnool (Ấn Độ) đã ghi lại khoảnh khắc cậu bé đang đi bộ trên đường đã phát hiện dấu hiệu bất thường của cột điện ven đường. Cậu bé lập tức phản ứng, giúp tránh được cột điện đổ xuống.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên do khiến cột điện đổ sập.

Cậu bé thoát chết trong gang tấc nhờ phản ứng nhanh (Video: NDTV).

Cách các kỹ sư Trung Quốc kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của robot hình người

Các kỹ sư của công ty robot Unitree (Trung Quốc) đã liên tục xô đẩy, thậm chí đạp và quật ngã robot hình người để kiểm tra khả năng giữ thăng bằng, cũng như cách robot tự lấy lại thăng bằng và đứng dậy sau khi bị ngã.

Nhiều người sau khi xem đoạn clip đã hài hước cho rằng nếu robot hình người thực sự có khả năng tự lập, chúng sẽ tìm đến những kỹ sư này để trả thù.

Cách các kỹ sư Trung Quốc kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của robot (Video: Weibo).

Hành động đẹp của tài xế được cư dân mạng ngợi khen

Khi thấy người phụ nữ lớn tuổi dắt xe đạp và đưa tay để xin đường, tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã chủ động dừng lại để nhường đường. Thay vì lách lên để vượt qua, người này đã dừng xe để chờ, giúp cản các phương tiện phía sau để người phụ nữ qua đường được an toàn.

Hành động đẹp của tài xế đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Điều đáng nói, nhiều tài xế đã không chịu dừng lại để nhường đường cho người phụ nữ, dù bà đang sang đường trên vạch kẻ cho người đi bộ.

Hành động đẹp của tài xế được cư dân mạng ngợi khen (Video: OFFB).

Pháo hoa đồng loạt “khai hỏa” vào khoảnh khắc giao thừa

Đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới Bính Ngọ, hàng loạt pháo hoa đã được người dân tại TPHCM “khai hỏa”, tạo nên một hình ảnh vô cùng ấn tượng.