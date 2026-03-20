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Phantom MK-1, robot hình người cho mục đích công nghiệp và quốc phòng

Phantom MK-1 được Foundation giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái. Mẫu robot hình người này được thiết kế cho mục đích công nghiệp và quốc phòng.
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