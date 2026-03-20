Robot hình người được gửi đến tham chiến ở tiền tuyến tại Ukraine

Phantom MK-1 là robot hình người đầu tiên trên thế giới được thiết kế cho mục đích chiến đấu (Ảnh: Time).

Cuộc xung đột vũ trang kéo dài giữa Ukraine và Nga đang trở thành một “bãi thử nghiệm” cho các công nghệ quân sự mới, nơi nhiều công ty quốc phòng phương Tây đưa sản phẩm tới để kiểm chứng trong điều kiện thực chiến.

Mới đây, Foundation, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực robot có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), đã chuyển tới Ukraine hai robot hình người Phantom MK-1 do doanh nghiệp này phát triển. Đây được xem là mẫu robot hình người đầu tiên trên thế giới hướng tới mục đích chiến đấu.

Ông Mike LeBlanc, đồng sáng lập Foundation và là người có 14 năm phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết việc triển khai các robot này nhằm đánh giá khả năng vận hành trong môi trường chiến trường, đồng thời phản ánh xu hướng gia tăng vai trò của robot trong chiến tranh hiện đại.

“Chúng tôi tin rằng có trách nhiệm đạo đức trong việc đưa robot tham gia chiến đấu, thay thế con người ở những vị trí nguy hiểm”, ông LeBlanc chia sẻ.

Theo ông LeBlanc, các robot Phantom MK-1 sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát và thực hiện những công việc rủi ro cao ngoài tiền tuyến, qua đó giảm thiểu nguy cơ cho binh sĩ. Ông cũng cho biết mẫu robot này đang được phát triển để có thể tích hợp và sử dụng các loại vũ khí tương tự như con người.

Bên cạnh đó, Foundation đang làm việc với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ nhằm đề xuất sử dụng Phantom MK-1 cho hoạt động tuần tra tại khu vực biên giới phía Nam, phục vụ mục tiêu kiểm soát nhập cư trái phép. Ngoài ra, mẫu robot này cũng được quân đội Mỹ thử nghiệm trong các nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ.

Phantom MK-1 được huấn luyện để có thể sử dụng các loại vũ khí (Ảnh: Catholic John).

Đội quân robot cho mục đích quân sự gây lo ngại

Trước khi robot Phantom MK-1 được gửi đến tiền tuyến, trang công nghệ Futurism dẫn lời các nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết quốc gia này đã từng triển khai robot ngoài chiến trường, chủ yếu cho các hoạt động hậu cần như vận chuyển đạn dược, vũ khí và vật tư…

Foundation cho biết công ty đang đẩy nhanh việc phát triển các robot hình người cho mục đích quân sự, với kế hoạch sản xuất đến 50.000 robot vào cuối năm 2027.

Phantom MK-1 được Foundation giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái. Mẫu robot hình người này được thiết kế cho mục đích công nghiệp và quốc phòng.

Giới thiệu Phantom MK-1, robot hình người cho mục đích công nghiệp và quốc phòng (Video: OFT)

Robot Phantom MK-1 có chiều cao khoảng 1,8m, nặng 80kg, có thể mang tải trọng tối đa 40kg. Thiết bị được thiết kế với khả năng vận động linh hoạt, có thể hoạt động tự động nhờ trí tuệ nhân tạo hoặc được điều khiển từ xa bởi con người.

Theo giới thiệu của nhà phát triển, Phantom MK-1 được tối ưu để hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm đối với con người. Robot có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như trinh sát, xử lý bom mìn, làm việc trong khu vực có hóa chất độc hại hoặc vận chuyển hàng hóa tại tiền tuyến.

Foundation cho biết không bán đứt sản phẩm mà hướng tới mô hình cho thuê, với chi phí khoảng 100.000 USD mỗi năm. Cách tiếp cận này được cho là có thể hình thành một dạng “đội quân robot cho thuê” trong tương lai.

Tuy vậy, việc phát triển robot hình người phục vụ mục đích quân sự cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát, khi các hệ thống tự động có thể gây ra rủi ro ngoài ý muốn.

Trước những băn khoăn này, Foundation khẳng định robot được thiết kế theo nguyên tắc con người vẫn giữ quyền kiểm soát đối với các quyết định mang tính sát thương. Cụ thể, robot có thể tự vận hành và di chuyển trên chiến trường, nhưng các hành động liên quan đến sử dụng vũ lực sẽ do người điều khiển quyết định.